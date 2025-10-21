Parte la riqualificazione all’impianto sportivo danneggiato dall' alluvione | un intervento da 310mila euro
Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Coccolia danneggiato a seguito dell’alluvione del 2023. Il progetto prevede il ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo tramite la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
