Parte la riqualificazione all’impianto sportivo danneggiato dall' alluvione | un intervento da 310mila euro
Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Coccolia danneggiato a seguito dell’alluvione del 2023. Il progetto prevede il ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo tramite la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione per il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Doppia inaugurazione, quella di sabato 25 ottobre, a Gorizia: da una parte, Casa Panizzolo Morassi, che torna ad aprire le sue porte dopo i lavori di riqualificazione. D’altra parte, il taglio del nastro della prima, prestigiosa mostra che andrà a ospitare: “Tre sgu - facebook.com Vai su Facebook
Alghero, al via la riqualificazione del campo sportivo del Carmine - Un impianto sportivo rinnovato, moderno e sostenibile, pronto a diventare un punto di riferimento non solo per le società calcistiche, ma anche per tutto il quartiere. Segnala unionesarda.it