parma sequestrati oltre mille articoli non sicuri in un emporio

Nel quartiere Oltretorrente di Parma, la guardia di finanza ha sequestrato 1.100 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, trovati in vendita in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. Tra la merce individuata figurano articoli elettronici ed elettrodomestici privi di marcatura CE e documentazione obbligatoria. Oltre al sequestro, è stata applicata una sanzione amministrativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

