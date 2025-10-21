Parigi | Sarkozy entra in carcere

9.26 L'ex presidente francese Sarkozy entra oggi nel carcere di La Santé, per scontare 5 anni. E' stato condannato per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali, da parte di Gheddafi nel 2007, alla sua campagna per l'Eliseo. In suo sostegno, un centinaio di persone si sono radunate sotto la sua casa a Parigi per esprimergli sostegno. I 3 figli e il fratello sono andati da lui. Sarkozy è stato ricevuto nei giorni scorsi dal presidente Macron. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

