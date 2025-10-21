Parco dell' Etna via libera dall' Ars alla nomina del nuovo presidente Massimiliano Giammusso

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale questa mattina ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara. Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della Commissione parlamentare per il via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

