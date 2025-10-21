Parchi vandalizzati e danneggiati il Pd | Il Comune investa risorse adeguate per la loro cura e manutenzione

"Oltre alla situazione del parco Urbano, da noi più volte evidenziata, sono numerosi i parchi forlivesi che versano in cattive condizioni di cura e necessitano di interventi su strutture e attrezzature. In particolare, da alcune settimane i cittadini segnalano il danneggiamento di attrezzature e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Una mattina dedicata alla pulizia dei muri vandalizzati in via del Gelsomino, l'antica 'via dei Forni' del centro storico, che adesso risplende grazie all'opera degli Angeli del Bello e dei partecipanti che sono intervenuti lo scorso sabato 11 ottobre. A prendere p Vai su Facebook

Maltempo, parchi di nuovo aperti. Verifiche a campione sugli alberi. Un centinaio le piante danneggiate - Dopo la perturbazione del 20 agosto numerosi rami e tronchi sono caduti e risultati pericolanti. lanazione.it scrive