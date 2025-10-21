Parchi regionali Savarino | Via libera dall' Ars alle nomine dei presidenti

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale questa mattina ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara. Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della commissione parlamentare per il via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

parchi regionali savarino viaParchi regionali, Savarino: “Via libera dalla I Commissione Ars alle nomine dei presidenti” - «La Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale questa mattina ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara ... Riporta scrivolibero.it

parchi regionali savarino viaParchi regionali, all’Ars ok alle nomine dei presidenti. Savarino: “Diamo una governance autorevole” - Questi i nuovi presidenti: Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei ... Come scrive ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Parchi Regionali Savarino Via