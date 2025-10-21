Parchi liguri fondi per sentieri e rifugi | Investiamo sul nostro patrimonio naturale

Genovatoday.it | 21 ott 2025

La Regione Liguria ha annunciato un nuovo stanziamento da oltre 136mila euro per la tutela e la valorizzazione delle aree naturali protette. I fondi rientrano nel programma “Liguria preziosa - dimora naturale”, pensato per incentivare la fruizione sostenibile dei luoghi a maggiore pregio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

parchi liguri fondi sentieriParchi liguri, fondi per sentieri e rifugi: "Investiamo sul nostro patrimonio naturale" - Sei aree protette della Liguria riceveranno fondi regionali per interventi su infrastrutture, percorsi e accoglienza. Scrive genovatoday.it

Sentieri più sicuri nel Parco delle Alpi Liguri: stanziati fondi per la manutenzione - Pronti 49 mila euro per la manutenzione dei percorsi che attraversano gli 8 Comuni dell'area protetta. Come scrive ilsecoloxix.it

parchi liguri fondi sentieriAmbiente, dalla Regione 136.000 euro per tutelare sei aree protette liguri - 000 euro nel programma “Liguria Preziosa – Dimora naturale”, finalizzato a promuovere la fruizione, la conservazione e la valorizzazione dei territori di pregio ... msn.com scrive

