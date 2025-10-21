Parcheggio multipiano idea sfumata? | Aspettiamo gli studi sul traffico E vanno fatti i conti economici
A fine mese la società Pesaro Parcheggi presenterà, al sindaco Andrea Biancani, il suo studio su flussi di traffico in città al fine di pianificare poi la realizzazione delle aree di sosta ed anche dove e come realizzare il multipiano. Il presidente della controllata dell’amministrazione, Antonello Delle Noci, annuncia che gli studi sono in fase di elaborazione: "Dobbiamo incontrare il sindaco e quindi presentare lo studio che abbiamo elaborato, che non è solo legato al multipiano, perché il lavoro è pensato anche per migliorare il sistema delle aree di sosta. Partiamo sicuramente con quelle a raso nell’area della stazione ferroviaria, dopodiché si dovrà decidere dove realizzare il multipiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
