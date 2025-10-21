Parcheggio in Cittadella la Giunta | L’interesse pubblico rimane

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era poi così malvagio il progetto del parcheggio interrato in piazza Cittadella, stando alle parole della maggioranza. Stimolato da una mozione di “Alternativa per Piacenza”, poi ritirata dopo un vivace dibattito di due ore, il centrosinistra ha espresso una serie di opinioni sul futuro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Un parcheggio per Braccano Ok dalla giunta di Matelica - La giunta di Matelica ha deciso di procedere all’individuazione di un’area di 1. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Cittadella Giunta L8217interesse