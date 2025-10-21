Parcheggio abusivo e ritorsioni ai titolari dei lidi chiesti 7 anni per i quattro imputati

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO CESAREO – Raggiungono i 28 anni di reclusione, 7 a testa, le condanne invocate ieri dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani nel processo che vede sotto accusa Cosimo Emiliano, 81enne, e i tre figli Luigi, Mario e Alfredo, rispettivamente di 56, 47 e 57 anni, tutti di Porto Cesareo.I. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

