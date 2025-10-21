Parcheggi aree verdi infrastrutture e illuminazione a Mirafiori | gli interventi per nuove attività produttive

Torinotoday.it | 21 ott 2025

Prosegue lo sviluppo dell’area di Mirafiori, gestita dalla società Torino Nuova Economia (TNE), al confine con i comuni di Grugliasco e Beinasco, tra corso Settembrini e corso Orbassano. Martedì 21 ottobre la Giunta comunale di Torino ha approvato il “Piano esecutivo convenzionato della zona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

