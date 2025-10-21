Parcheggi aree verdi infrastrutture e illuminazione a Mirafiori | gli interventi per nuove attività produttive

Prosegue lo sviluppo dell’area di Mirafiori, gestita dalla società Torino Nuova Economia (TNE), al confine con i comuni di Grugliasco e Beinasco, tra corso Settembrini e corso Orbassano. Martedì 21 ottobre la Giunta comunale di Torino ha approvato il “Piano esecutivo convenzionato della zona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Polizia Locale ricorda che da domani, lunedì 20 ottobre 2025, saranno attivate le nuove aree di sosta a pagamento nella Città e al Terminillo per complessivi 383 parcheggi. Per i primi 7 giorni, i cittadini saranno tenuti al pagamento ma, in caso di infrazione - facebook.com Vai su Facebook

Barletta, parcheggi e aree giochi: la zona «167» cambia volto - Il cronoprogramma indica 14 mesi di durata, investimento di 2 milioni due aree Due nuovi parcheggi per un totale di 130 ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Infrastrutture, 1 milione per aree di sosta per mezzi pesanti - I contributi regionali destinati ai Comuni copriranno il 100% delle spese ammissibili. rainews.it scrive