Parabiago aggressione notturna in stazione | lo pestano e gli portano via il portafoglio
Parabiago, 21 ottobre – I carabinieri di Legnano stanno indagando su una rapina brutale avvenuta tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Parabiago, teatro di un episodio dai contorni ancora oscuri ma dai toni decisamente inquietanti. Tutto è successo in via Butti, nel cuore della notte. Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino con precedenti, ha dato l’allarme dopo essere stato aggredito. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. Quando i soccorritori lo hanno trovato, l’uomo perdeva sangue da una profonda ferita alla testa, provocata – secondo le prime ipotesi – da un oggetto contundente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Parabiago, presunta rapina notturna vicino alla stazione: dubbi sulla versione della vittima - Un marocchino di 37 anni soccorso ferito alla testa racconta di essere stato aggredito da connazionali, ma mancano testimoni e video di sorveglianza. Riporta laprovinciadivarese.it