Parabiago, 21 ottobre – I carabinieri di Legnano stanno indagando su una rapina brutale avvenuta tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Parabiago, teatro di un episodio dai contorni ancora oscuri ma dai toni decisamente inquietanti. Tutto è successo in via Butti, nel cuore della notte. Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino con precedenti, ha dato l’allarme dopo essere stato aggredito. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. Quando i soccorritori lo hanno trovato, l’uomo perdeva sangue da una profonda ferita alla testa, provocata – secondo le prime ipotesi – da un oggetto contundente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, aggressione notturna in stazione: lo pestano e gli portano via il portafoglio