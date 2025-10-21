Para Climbing ultima tappa di Coppa del Mondo a Laval | 11 azzurri a caccia del podio

Dopo una stagione già ricca di soddisfazioni, con 5 medaglie e due titoli di vice campioni mondiali, l’Italia si presenta in Francia con una squadra ambiziosa: da Nadia Bredice a Lucia Capovilla, passando per Cocchi e Salvagnin, tutti pronti a chiudere in bellezza il 2025. Si chiuderà dal 24 al 26 ottobre all’ Espace Mayenne l’edizione 2025 della Coppa del Mondo di Para Climbing. L’Italia si presenterà con 11 atleti, dopo una stagione che ha già portato 2 ori con Nadia Bredice, 2 argenti con Lucia Capovilla e un argento con Fiamma Cocchi, oltre ai titoli di vice campioni mondiali per Bredice e Capovilla a Seul. 🔗 Leggi su Sportface.it

