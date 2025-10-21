Papa Leone XIV a Castel Gandolfo con i fratelli John e Louis Prevost Prego per la pace

Tg24.sky.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha trascorso la giornata a Castel Gandolfo insieme ai fratelli John e Louis Prevost. John, che era a Piazza San Pietro domenica scorsa alla messa per le canonizzazioni, si è affacciato con il Papa dalla terrazza di Villa Barberini. A raggiungerlo in questi giorni in Italia sarebbe stato anche l'altro fratello, Louis. Nel saluto ai fedeli, a chi gli chiedeva di pregare per la pace, Leone ha risposto: "Prego sempre per la pace". A fine giornata, il pontefice ha lasciato Villa Barberini per rientrare in Vaticano e, all'uscita, ha salutato alcuni fedeli che lo attendevano. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

papa leone xiv a castel gandolfo con i fratelli john e louis prevost prego per la pace

© Tg24.sky.it - Papa Leone XIV a Castel Gandolfo con i fratelli John e Louis Prevost. "Prego per la pace"

Approfondisci con queste news

Papa Leone XIV a Castel Gandolfo con i fratelli John e Louis Prevost. "Prego per la pace" - John, che era a Piazza San Pietro domenica scorsa alla messa per le canonizzazioni, si è affacciato ... Si legge su tg24.sky.it

«Prego sempre per la pace!»: il Papa lascia Castel Gandolfo e abbraccia la piccola Lia - Leone XIV, rientrando in Vaticano, ha salutato i fedeli che lo attendevano. Lo riporta avvenire.it

papa leone xiv castelPapa Leone XIV vuole montare il suo purosangue arabo e invita il donatore a Castel Gandolfo a cavalcare con lui - Campi da tennis, giardini immensi per lunghe passeggiate, la piscina dove poter nuotare senza essere paparazzato e ora a Castel Gandolfo c'è anche Proton, il bellissimo (e ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Castel