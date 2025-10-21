paolo suicida per bullismo a latina tre insegnanti sotto accusa

Non avrebbero fatto il possibile per arginare gli episodi di bullismo di cui è stato vittima Paolo Mendico, il quattordicenne che a settembre, il giorno prima di iniziare la seconda liceo, si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Per questo motivo adesso tre docenti dell'istituto frequentato dal ragazzo sono sotto accusa: rischiano la sospensione. Scritte oscene in bagno e in palestra, scherzi, derisioni, aggressioni, umiliazioni. Paolo soffriva, non ne poteva più. Una storia che ha scosso l'Italia. Il fratello dello studente aveva anche mandato una lettera al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha disposto accertamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

