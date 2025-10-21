Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer dopo averla definita palestinese in sovrappeso

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa: “Ho impropriament, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paolo mieli scusa souzanMieli e la candidata in "leggero sovrappeso", Avs si indigna ma tace sui post choc anti Israele - Scoppia il caso legato alla candidata "palestinese napoletana" Souzan Fatayer, candidata alle elezioni regionali in Campania per Avs. Scrive iltempo.it

paolo mieli scusa souzanPaolo Mieli e la polemica su Souzan Fatayer, candidata di Avs in "sovrappeso" che parla di "fame e carestia" - Paolo Mieli inciampa sul body shaming: giornalista al centro di una polemica per aver definito in "leggero sovrappeso" la candidata di Avs Souzan Fatayer ... Da virgilio.it

paolo mieli scusa souzanL’insulto di Mieli a Fatayer, candidata di Avs: “Una palestinese in leggerissimo sovrappeso che esalta Hamas” - “Disordini” a Gaza, “piazze deserte” in Spagna e Souzan Fatayer derisa: le parole sconcertanti di Mieli su Radio24 ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Mieli Scusa Souzan