Scherza coi fanti ma lascia stare le palestinesi di sinistra. Troppo alto il rischio di scatenare l’indignazione politicamente corretta. Ne sa qualcosa Paolo Mieli, che ieri è stato bersagliato dai progressisti per una frase su Souzan Fatayer, palestinese che vive da anni a Napoli, docente dell’Università Orientale e adesso candidata con Avs alle elezioni regionali della Campania. In pratica Mieli, parlando di lei durante la trasmissione 24 Mattino, su Radio24, l’ha definita «palestinese che esalta Hamas, in leggerissimo sovrappeso », provocando l’immediata reazione del conduttore, il giornalista Simone Spetia: «Paolo, questo però è poco importante, dai, è poco importante». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli linciato per la frase sulla candidata palestinese di Avs "in leggero sovrappeso"