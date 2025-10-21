Paolo Mieli linciato per la frase sulla candidata palestinese di Avs in leggero sovrappeso
Scherza coi fanti ma lascia stare le palestinesi di sinistra. Troppo alto il rischio di scatenare l’indignazione politicamente corretta. Ne sa qualcosa Paolo Mieli, che ieri è stato bersagliato dai progressisti per una frase su Souzan Fatayer, palestinese che vive da anni a Napoli, docente dell’Università Orientale e adesso candidata con Avs alle elezioni regionali della Campania. In pratica Mieli, parlando di lei durante la trasmissione 24 Mattino, su Radio24, l’ha definita «palestinese che esalta Hamas, in leggerissimo sovrappeso », provocando l’immediata reazione del conduttore, il giornalista Simone Spetia: «Paolo, questo però è poco importante, dai, è poco importante». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa Vai su Facebook
Nella puntata di Sky Tg25 Peaceness Plan con @alessioviola, Paolo Mieli e Rita Lofano abbiamo parlato di pace e business e delle differenze per Trump tra un piano di pace in Medio Oriente e in Ucraina - X Vai su X
Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita “palestinese in sovrappeso” - Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa: “Ho impropriament, ironizzato equivocando ... Riporta fanpage.it
L’insulto di Mieli a Fatayer, candidata di Avs: “Una palestinese in leggerissimo sovrappeso che esalta Hamas” - “Disordini” a Gaza, “piazze deserte” in Spagna e Souzan Fatayer derisa: le parole sconcertanti di Mieli su Radio24 ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Roccella su gite ad Auschwitz, Mieli: "Infortunio gravissimo, sono sempre d'accordo con Liliana Segre" - Paolo Mieli, ospite a In Onda, commenta le frasi della ministra Roccella sulle "gite" ad Auschwitz: "Non penso che la ministra abbia scheletri nell'armadio, non penso che abbi problemi col fascismo, ... Segnala la7.it