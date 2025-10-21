Paolo Mieli linciato per la frase sulla candidata palestinese di Avs in leggero sovrappeso

Liberoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scherza coi fanti ma lascia stare le palestinesi di sinistra. Troppo alto il rischio di scatenare l’indignazione politicamente corretta. Ne sa qualcosa Paolo Mieli, che ieri è stato bersagliato dai progressisti per una frase su Souzan Fatayer, palestinese che vive da anni a Napoli, docente dell’Università Orientale e adesso candidata con Avs alle elezioni regionali della Campania. In pratica Mieli, parlando di lei durante la trasmissione 24 Mattino, su Radio24, l’ha definita «palestinese che esalta Hamas, in leggerissimo sovrappeso », provocando l’immediata reazione del conduttore, il giornalista Simone Spetia: «Paolo, questo però è poco importante, dai, è poco importante». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

paolo mieli linciato per la frase sulla candidata palestinese di avs in leggero sovrappeso

© Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli linciato per la frase sulla candidata palestinese di Avs "in leggero sovrappeso"

Scopri altri approfondimenti

paolo mieli linciato frasePaolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita “palestinese in sovrappeso” - Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa: “Ho impropriament, ironizzato equivocando ... Riporta fanpage.it

paolo mieli linciato fraseL’insulto di Mieli a Fatayer, candidata di Avs: “Una palestinese in leggerissimo sovrappeso che esalta Hamas” - “Disordini” a Gaza, “piazze deserte” in Spagna e Souzan Fatayer derisa: le parole sconcertanti di Mieli su Radio24 ... Secondo ilfattoquotidiano.it

paolo mieli linciato fraseRoccella su gite ad Auschwitz, Mieli: "Infortunio gravissimo, sono sempre d'accordo con Liliana Segre" - Paolo Mieli, ospite a In Onda, commenta le frasi della ministra Roccella sulle "gite" ad Auschwitz: "Non penso che la ministra abbia scheletri nell'armadio, non penso che abbi problemi col fascismo, ... Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Mieli Linciato Frase