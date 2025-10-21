Paolo Mieli e la palestinese napulitana in sovrappeso | le scuse dopo le frasi sulla candidata di Avs

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Voglio fare delle scuse alla signora napoletana Souzan Fatayer sulla quale ieri ho, impropriamente, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico. Le devo delle scuse vere, non formali, a lei e ad Avs che la candida in elezioni delicate in Campania". Così, a Radio24, Paolo Mieli tenta. 🔗 Leggi su Today.it

