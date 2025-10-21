Paolo Mieli e la palestinese napulitana in sovrappeso | le scuse dopo le frasi sulla candidata di Avs
"Voglio fare delle scuse alla signora napoletana Souzan Fatayer sulla quale ieri ho, impropriamente, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico. Le devo delle scuse vere, non formali, a lei e ad Avs che la candida in elezioni delicate in Campania". Così, a Radio24, Paolo Mieli tenta. 🔗 Leggi su Today.it
“CHIEDO SCUSA ALLA FATAYER” L’intervento del giornalista Paolo Mieli che ha rivolto le sue scuse alla candidata alle elezioni regionali Vai su Facebook
Paolo Mieli c’è cascato di nuovo. Dopo aver dato della «pompeiana esperta» a Maria Rosaria Boccia, ha definito «signora in leggerissimo sovrappeso» la palestinese Souzan Fatayer, candidata nella lista di Avs alle Regionali in Campania - X Vai su X
Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita “palestinese in sovrappeso” - Paolo Mieli dopo aver ironizzato sul corpo della candidata palestinese alle Regionali in Campania chiede scusa: “Ho impropriament, ironizzato equivocando ... Scrive fanpage.it
Paolo Mieli: “A Napoli AVS candida Souzan Fatayer, la palestinese napulitana che esalta Hamas. Una signora in leggerissimo sovrappeso” - Durante la trasmissione “24 Mattino” su Radio24 del 20 ottobre, il giornalista Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer, ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Mieli e la candidata in "leggero sovrappeso", Avs si indigna ma tace sui post choc anti Israele - Scoppia il caso legato alla candidata "palestinese napoletana" Souzan Fatayer, candidata alle elezioni regionali in Campania per Avs. Si legge su iltempo.it