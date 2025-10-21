Paolo Mendico 14 anni | il Ministero conferma Si è tolto la vita per bullismo
Aveva solo 14 anni, Paolo Mendico, e un sorriso timido che nascondeva un peso troppo grande da portare. Si è tolto la vita l’11 settembre 2025, nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Un gesto estremo che la famiglia, fin dal primo momento, aveva collegato ad anni di vessazioni, prese in giro e umiliazioni subite a scuola. Oggi, dopo più di un mese di indagini e ispezioni, il Ministero dell’Istruzione ha confermato quello che i genitori avevano sempre sostenuto: Paolo è morto a causa del bullismo, e la scuola ha sminuito la gravità dei fatti. Secondo la relazione ministeriale, gli ispettori hanno accertato che Paolo era stato vittima di insulti e derisioni da parte di alcuni compagni fin dalle elementari. 🔗 Leggi su Dilei.it
