Paolo Gentiloni e la fine dell' utopia verde

In giovinezza Paolo Gentiloni era chiamato dai compagni «er moviola», trascorse molte primavere, i suoi modi felpati, cardinalizi, restano intatti e ancor più accentuati, ma il suo incedere da porporato non deve ingannare chi lo osserva, Gentiloni è un centrista di sinistra (è possibile anche questo) che ha i quarti di nobiltà per non confondersi con la compagnia di descamisados al vertice del Pd, ma quando si va al nocciolo dei problemi del nostro tempo, la sua ideologia progressista lo cattura fino a svelarne il pregiudizio e l’inattualità. In un articolo su Repubblica ieri Gentiloni ha sfoggiato la consueta flemma, parlando di economia ha presentato uno scenario in cui l’Italia arranca e ha accusato il governo di non avere una politica industriale e un piano per l’innovazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

