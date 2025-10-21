Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi | Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato

Fino allo scorso anno il 21 ottobre era un giorno di festa. Oggi è un momento triste, ma anche l’occasione per ricordare quanto di bello Eleonora Giorgi ha lasciato nel cuore dei propri cari. Il figlio Paolo Ciavarro ha condiviso per lei una dedica su Instagram, per celebrare il giorno del suo compleanno. Poche parole e due scatti che dicono tutto: un uomo che, pensando alla sua mamma, resterà sempre un bambino. La dedica di Paolo Ciavarro. “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo “. Non servono grandi proclami per esprimersi, specialmente in giorni come questo. 🔗 Leggi su Dilei.it

paolo ciavarro ricorda eleonora giorgi vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato

© Dilei.it - Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato”

