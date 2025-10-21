Paolo Ciavarro e il dolore per l'assenza di Eleonora Giorgi | Mamma ti amo vivi nel mio cuore straziato

Oggi, 21 ottobre, ricorre il compleanno di Eleonora Giorgi. L'attrice è morta lo scorso 3 marzo, dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Il figlio Paolo Ciavarro ha tracciato un ricordo della sua mamma e ha evidenziato quanto senta il peso della sua assenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il toccante messaggio di auguri di Paolo Ciavarro per la sua mamma Eleonora, in questo primo compleanno lontani: "Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma ti amo" #Verissimo Vai su Facebook

Paolo Ciavarro e il dolore per l’assenza di Eleonora Giorgi: “Mamma ti amo, vivi nel mio cuore straziato” - L'attrice è morta lo scorso 3 marzo, dopo una diagnosi di tumore al pancreas ... Si legge su fanpage.it

Paolo Ciavarro: «La morte di mamma Eleonora Giorgi mi ha fatto ritrovare mio fratello Andrea» - È stato «un anno difficile», confessa Paolo Ciavarro, che a pochi mesi dalla morte della mamma Eleonora Giorgi è tornato a raccontare come sta imparando a convivere ... Secondo msn.com

''Sarà un compleanno diverso'': Paolo Ciavarro in lacrime in tv rivela tutto il dolore per la morte della madre Eleonora Giorgi - ''Sarà un compleanno diverso'': Paolo Ciavarro in lacrime in tv rivela tutto il dolore per la morte della madre Eleonora Giorgi ... Riporta gossip.it