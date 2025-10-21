Paolo Bertolucci non ci sta | Sinner va solo ringraziato Forse tornerà in Coppa Davis più avanti con l’età
Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le convocazioni e il n.2 del mondo non ci sarà. “ Ho vinto la Davis Cup due volte. Con il mio team abbiamo deciso così perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione. L’obiettivo è ripartire al meglio in Australia. Negli ultimi due anni non sono arrivato al top perché c’era poco tempo, quindi abbiamo preso questa decisione “, ha motivato la propria scelta l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le parole di Paolo Bertolucci su Jannik Sinner dopo il ritiro a Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
paolo bertolucci (@paolobertolucci) - X Vai su X
Paolo Bertolucci difende la scelta di Sinner: “Ci ha fatto vincere la Coppa Davis già due volte, dobbiamo solo ringraziarlo…” - Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Scrive oasport.it
Paolo Bertolucci: “Sinner non è un calciatore, se si fa male in Coppa Davis perde i suoi guadagni” - it la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025: "Il tennis sono gli Slam e la Nazionale non esiste ... fanpage.it scrive
“Il no di Sinner era nell’aria, l’ha vinta due volte. Ormai la Coppa Davis è un torneo secondario”: l’opinione di Bertolucci - Bertolucci commenta la scelta di Sinner: "La Davis viene dopo, quella di Sinner non è la prima né l'ultima rinuncia che vedremo" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it