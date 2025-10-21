Paolo Bertolucci non ci sta | Sinner va solo ringraziato Forse tornerà in Coppa Davis più avanti con l’età

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le convocazioni e il n.2 del mondo non ci sarà. “ Ho vinto la Davis Cup due volte. Con il mio team abbiamo deciso così perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione. L’obiettivo è ripartire al meglio in Australia. Negli ultimi due anni non sono arrivato al top perché c’era poco tempo, quindi abbiamo preso questa decisione “, ha motivato la propria scelta l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

paolo bertolucci non ci sta sinner va solo ringraziato forse torner224 in coppa davis pi249 avanti con l8217et224

© Oasport.it - Paolo Bertolucci non ci sta: “Sinner va solo ringraziato. Forse tornerà in Coppa Davis più avanti con l’età”

Contenuti che potrebbero interessarti

paolo bertolucci sta sinnerPaolo Bertolucci difende la scelta di Sinner: “Ci ha fatto vincere la Coppa Davis già due volte, dobbiamo solo ringraziarlo…” - Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Scrive oasport.it

paolo bertolucci sta sinnerPaolo Bertolucci: “Sinner non è un calciatore, se si fa male in Coppa Davis perde i suoi guadagni” - it la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025: "Il tennis sono gli Slam e la Nazionale non esiste ... fanpage.it scrive

paolo bertolucci sta sinner“Il no di Sinner era nell’aria, l’ha vinta due volte. Ormai la Coppa Davis è un torneo secondario”: l’opinione di Bertolucci - Bertolucci commenta la scelta di Sinner: "La Davis viene dopo, quella di Sinner non è la prima né l'ultima rinuncia che vedremo" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Bertolucci Sta Sinner