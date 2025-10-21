Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le convocazioni e il n.2 del mondo non ci sarà. “ Ho vinto la Davis Cup due volte. Con il mio team abbiamo deciso così perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione. L’obiettivo è ripartire al meglio in Australia. Negli ultimi due anni non sono arrivato al top perché c’era poco tempo, quindi abbiamo preso questa decisione “, ha motivato la propria scelta l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci non ci sta: “Sinner va solo ringraziato. Forse tornerà in Coppa Davis più avanti con l’età”