Paolo Bertolucci difende la scelta di Sinner | Ci ha fatto vincere la Coppa Davis già due volte dobbiamo solo ringraziarlo…
Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le convocazioni e il n.2 del mondo non ci sarà. “ Ho vinto la Davis Cup due volte. Con il mio team abbiamo deciso così perché la stagione a fine anno è molto lunga e ho bisogno di una settimana extra di pausa per iniziare prima la preparazione. L’obiettivo è ripartire al meglio in Australia. Negli ultimi due anni non sono arrivato al top perché c’era poco tempo, quindi abbiamo preso questa decisione “, ha motivato la propria scelta l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le parole di Paolo Bertolucci su Jannik Sinner dopo il ritiro a Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
paolo bertolucci (@paolobertolucci) - X Vai su X
Paolo Bertolucci difende la scelta di Sinner: “Ci ha fatto vincere la Coppa Davis già due volte, dobbiamo solo ringraziarlo…” - Non mancano le reazioni dopo la decisione di Jannik Sinner di non giocare la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Scrive oasport.it
Paolo Bertolucci: “Sinner non è un calciatore, se si fa male in Coppa Davis perde i suoi guadagni” - it la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025: "Il tennis sono gli Slam e la Nazionale non esiste ... Si legge su fanpage.it
Sinner, Pietrangeli: «Schiaffo a mondo sportivo italiano». Bertolucci: «Deve scegliere quando giocare» - «L'importante è partire bene nel 2026 con l'Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. Secondo msn.com