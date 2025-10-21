Pantheon il significato della misteriosa iscrizione sull’architrave

Sul frontone del Pantheon campeggia una iscrizione latina: ne conoscete il significato? Per comprendere il senso dell’iscrizione ci immergeremo nella storia di Roma. Storia del “Tempio di tutti gli Dei”. Il Pantheon è il “Tempio di tutti gli Dei”, inaugurato nel 27 a.C. per dall’imperatore Augusto che aveva commissionato l’opera al cognato, Marco Agrippa. Il tempio originale, edificato per celebrare la vittoria di Augusto su Antonio e Cleopatra, rimase distrutto in un incendio. Su iniziativa dell’Imperatore Adriano, il Pantheon fu ricostruito fra il 120 e il 124 d.C. LEGGI ANCHE: — Accade solo una volta all’anno, l’effetto luminoso dentro il Pantheon che lascia a bocca aperta >> Nel VII secolo è stato convertito in una basilica cristiana dedicata a Santa Maria della Rotonda. 🔗 Leggi su Funweek.it