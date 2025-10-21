Panorama on the Road fa tappa in Veneto | segui la diretta streaming col direttore Maurizio Belpietro

Martedì 21 ottobre 2025, nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, torna Panorama On The Road, il tour del settimanale che porta il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini nei territori italiani. Il direttore Maurizio Belpietro incontrerà i protagonisti del mondo economico, politico e imprenditoriale del Veneto per un confronto su Economia, Agroindustria, Investimenti, Infrastrutture e Politiche regionali. Dopo i saluti istituzionali di Valter Milani, sindaco di Piazzola sul Brenta, il programma prevede una serie di incontri e interviste dedicate alle sfide più attuali per la regione e per il Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Panorama on the Road, fa tappa in Veneto: segui la diretta streaming col direttore Maurizio Belpietro

