Panifici bar e cantieri sotto la lente dell' ispettorato del lavoro | 5 attività sospese nel Reggino

Reggiotoday.it | 21 ott 2025

Proseguono i controlli degli ispettori del lavoro di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi hanno concentrato le verifiche, in città e in provincia, in diverse strutture ricettive, panifici, bar e cantieri edili.Per quanto riguarda le ispezioni in strutture ricettive, gli ispettori, hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

