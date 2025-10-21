Panifici bar e cantieri sotto la lente dell' ispettorato del lavoro | 5 attività sospese nel Reggino
Proseguono i controlli degli ispettori del lavoro di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi hanno concentrato le verifiche, in città e in provincia, in diverse strutture ricettive, panifici, bar e cantieri edili.Per quanto riguarda le ispezioni in strutture ricettive, gli ispettori, hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dalle attese ai cantieri: dieci strade periferiche e quattro milioni messi a terra FANO, 20 OTTOBRE 2025 – Le periferie tornano al centro: partono i lavori su dieci strade attese da anni. In dodici mesi sono stati messi a terra quattro milioni di euro per sicurezza e - facebook.com Vai su Facebook
Controlli, la Finanza trova 22 lavoratori in nero: denunciati 9 datori di lavoro - I finanzieri del comando provinciale di Taranto, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 22 lavoratori in nero nel corso di attività ispettive che hanno ... Segnala quotidianodipuglia.it