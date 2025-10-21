Panico a bordo passeggera tenta di aprire il portellone dell' aereo Cosa è successo
Panico a bordo di un aereo della JetBlue Airways, dove una passeggera ha perso il controllo, dirigendosi verso l'uscita di emergenza col chiaro intento di aprire il portellone. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa a New York, quando l'Airbus A320 stava per decollare. La scena della donna, in evidente stato di agitazione, è stata ripresa da alcuni passeggeri, e il video è diventato presto virale sui social. Nel filmato si vede la giovane donna aggirarsi con aria spaurita per il corridoio dell'aereo, tampinata dal personale di bordo. La passeggera, confusa, scambia qualche parola con altri passeggeri, che la invitano a sedersi, poi si precipita verso l'uscita di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
