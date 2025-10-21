Pandev | Ma secondo te Conte voleva De Bruyne? Ghoulam | Scelta della società per lui non la prima scelta
Nello studio di Sky si commenta prima che il Napoli scenda in campo contro il Psv. Ghoulam sul secondo anno di Conte: « Si vede che è cambiato rispetto all’anno scorso, cerca di inserire giocatori come De Bruyne mettendo McTominay a sinistra che non è semplice. Però comunque è un allenatore che pretende tantissimo dai suoi giocatori, allenamenti molto pesanti e invece quest’anno avendo tutte le Coppe fa fatica ad allenare e quindi si risente nella squadra, nell’approccio della partita, nel modo di giocare la gara che manca qualcosa. Sono allenatori che sono vincenti o li segui e gli vai dietro oppure. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pandev: «Ma secondo te Conte voleva De Bruyne?» Ghoulam: «Scelta della società, per lui non la prima scelta» A SkY: «Si vede che Conte è cambiato rispetto all'anno scorso, cerca di inserire giocatori come De Bruyne mettendo McTominay a sinistra che no - facebook.com Vai su Facebook
La lunga (e improbabile) trasformazione di Matteo Politano: Conte non lo voleva, adesso è indispensabile - A trentadue anni il ragazzo partito da Monte Mario ha svestito una volta per tutte i panni del miglior attore non protagonista per recitare la parte del leader. Scrive ilfattoquotidiano.it