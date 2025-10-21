Pandev le dichiarazioni del macedone sulla sfida di stasera tra Union SG e l’Inter di Chivu

Inter News 24 Pandev dice la sua in vista della sfida di questa sera tra Inter e Union SG! Le parole del centravanti del triplete nerazzurro. Goran Pandev, ex attaccante dell’ Inter, ha parlato in diretta negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter. Pandev ha subito sottolineato l’approccio offensivo della squadra belga: « Union SG è una squadra molto offensiva stasera, ma l’ Inter deve aggredire e vincere questa partita. Sulla carta, questa è una gara che l’Inter deve vincere. Tuttavia, le partite di Champions League sono sempre insidiose, e se l’Inter riesce a sbloccarla subito, si mette bene». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pandev, le dichiarazioni del macedone sulla sfida di stasera tra Union SG e l’Inter di Chivu

