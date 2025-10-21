Pancioni | Il lavoro di squadra funziona

AREZZO "Un riconoscimento al lavoro di squadra e a un modello che guarda al futuro della sicurezza". Luca Pancioni, responsabile del gruppo maxi emergenze della centrale operativa 118 di Arezzo, commenta così il premio assegnato al gruppo maxi emergenze. Pancioni, che valore ha questo riconoscimento per voi? "È una grande soddisfazione per tutto il gruppo. Il premio nasce per il piano di emergenza della Giostra del Saracino, un evento unico per complessità logistica e valore simbolico. Abbiamo progettato un sistema dinamico, capace di adattarsi a imprevisti e variazioni in tempo reale, ma anche di essere applicato ad altri contesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

