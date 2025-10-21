Panariello torna sul palco e prende in giro il futuro | Le mie battute non le scriverà mai ChatGPT

“L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un padrone. Va usata, ma non bisogna farsi usare. ChatGPT ti può dare ispirazione: puoi chiederle tante cose e lei ti risponde, ti supporta, ti fa risparmiare tempo. Ti può aiutare su tutto ma non sulle battute, quelle le devi fare tu”. Con queste parole Giorgio Panariello racconta al Foglio il suo nuovo spettacolo E se domani., portando sul palco un’idea chiara: la tecnologia come supporto, non come sostituto della creatività umana. Dopo il debutto al Teatro Brancaccio di Roma, lo show vedrà il comico, imitatore e attore toscano impegnato in oltre quaranta date tra ottobre e dicembre 2025, per poi proseguire nel 2026. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Panariello torna sul palco e prende in giro il futuro: “Le mie battute non le scriverà mai ChatGPT”

