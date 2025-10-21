Pamela tutti sapevano ma nessuno ha fatto nulla La mamma non si dà pace | Mia figlia è stata lasciata sola

Milano, 22 ottobre 2025 – Nel secondo giorno di testimonianze sfilano ancora le amiche, i vicini di casa, il fabbro che ha fornito il secondo mazzo di chiavi e Francesco Dolci, il sedicente ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne massacrata da trenta coltellate per mano di Gianluca Soncin. Femminicidio Via Iglesias 33, uomo uccide ex compagna nel suo appartamento, Polizia di stato e scientifica sul posto, Milano, 15 Ottobre 2025, AnsaAndrea Fasani C'è un unico filo conduttore in questi racconti: tutti sapevano tutto, ma nessuno ha fatto nulla. Le violenze, i soprusi, la pistola puntata al ventre di Pamela, il dito rotto che la costrinse a ricorrere alle cure mediche, fino alle minacce verbali di Soncin che voleva uccidere persino la madre e la sua adorata cagnolina, Bianca.

