Pamela trascinata per i capelli le grida e poi il silenzio | il femminicidio di Milano raccontato dai vicini di casa

Pamela trascinata dentro casa per i capelli, poi le urla, le richieste di aiuto. E ancora la ragazza sul balcone che viene colpita fino a che non ha più la forza di reggersi e finisce per terra, il silenzio. Sono le immagini impresse nella mente dei vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buttata a terra, colpita alla testa con calci, trascinata per i capelli. Sono le aggressioni refertate al Pronto Soccorso già nel 2024 quando Pamela Genini temeva che il suo compagno Soncin l'avrebbe ammazzata. Vai su Facebook

Buttata a terra, colpita alla testa con calci, trascinata per i capelli. Sono le aggressioni refertate al Pronto Soccorso già nel 2024 quando Pamela Genini temeva che il suo compagno Soncin l'avrebbe ammazzata - X Vai su X

Pamela Genini, cosa hanno visto i residenti del palazzo: «Gianluca Soncin l'ha colpita al collo e trascinata per i capelli» - E sei minuti dopo: «Teso che faccio? Secondo leggo.it

La madre di Pamela Genini: «Ingannata da Gianluca Soncin, credevo fosse una brava persona». Le grida d'aiuto nella casa di Cervia - Sono le parole piene di dolore della mamma di Pamela Genini, ammazzata dal compagno 52enne Gianluca Soncin, a Repubblica. Lo riporta msn.com