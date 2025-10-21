Pamela indagini a Bergamo sul mancato Codice rosso Falle nel sistema? Il caso Scuderoni insegna

Anche la Procura di Bergamo ha avviato formalmente un’indagine sul mancato avvio del Codice Rosso e all’eventuale mancata attivazione di strumenti di protezione nei confronti di Pamela Genini. Il procuratore capo Maurizio Romanelli intende fare luce sulla vicenda della 29enne, uccisa con trenta coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre a Milano. Circa un anno prima, il 4 settembre 2024, la giovane si era rivolta ai medici del pronto soccorso di Seriate, riferendo di essere stata aggredita dal fidanzato e di temere per la propria incolumità. Dopo la compilazione del questionario per la valutazione del rischio, i carabinieri acquisirono il referto e lo inoltrarono a Cervia, luogo in cui si era verificata l’aggressione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

