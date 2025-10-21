Pamela Genini via vai dalla camera ardente La madre | Francesco non ci restituisce il cane mai stato fidanzato con mia figlia

Il feretro di Pamela Genini è arrivato a Villa d'Almè ed è stato posizionato nella camera ardente che per tutto il pomeriggio di oggi, 21 ottobre, ha visto il via vai di amici, conoscenti e familiari giunti per salutare le 29enne brutalmente assassinata nel suo appartamento di Milano dal compagno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le urla nel corridoio, la richiesta d'aiuto, poi la violenza improvvisa e brutale. Secondo il racconto di un vicino, Pamela Genini è stata trascinata per i capelli dal compagno all'interno dell'appartamento, dove è poi avvenuta l'aggressione mortale.

La famiglia di Pamela Genini: «Lasciateci soli con il nostro dolore» - Effettuata l’autopsia e completati gli esami, a metà mattinata di ieri la pm milanese Alessia Menegazzo ha firmato il nulla osta per il rilascio della salma della ragazza di ... bergamo.corriere.it scrive