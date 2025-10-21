Pamela Genini uccisa dall?ex | da martedì la camera ardente I pm sentono i testimoni del femminicidio | L?ultimo colpo al collo
Da martedì pomeriggio, 21 ottobre 2025, e per due giorni, sarà allestita a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo, la camera ardente di Pamela Genini, la 29enne uccisa a. 🔗 Leggi su Leggo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pamela Genini uccisa dall’ex: da martedì la camera ardente. I pm sentono i testimoni del femminicidio: «L’ultimo colpo al collo» - X Vai su X
Anche l'ex compagna di Gianluca Soncin ha confermato l'indole violenta e prevaricatrice del 52enne, che lo scorso 14 ottobre ha ucciso con 30 coltellate la fidanzata Pamela Genini dopo mesi di botte, minacce e soprusi di ogni genere Vai su Facebook
Pamela Genini uccisa dall’ex: da martedì la camera ardente. I pm sentono i testimoni del femminicidio: «L’ultimo colpo al collo» - Da martedì pomeriggio, 21 ottobre 2025, e per due giorni, sarà allestita a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo, la camera ardente di Pamela Genini, la 29enne uccisa ... Da msn.com
Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dall’ex: Il «Se mi lasci ti ammazzo» diventa ancora una volta realtà - La ventinovenne Pamela Genini è stata ammazzata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin ... Scrive panorama.it
Il femminicidio di Pamela Genini si poteva prevenire? - La procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta per capire se fosse il caso di attivare il “Codice rosso” antiviolenza ... Da ilpost.it