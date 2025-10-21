Pamela Genini la madre shock contro l’ex fidanzato | Non sono mai stati insieme Poi la richiesta
La madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre in via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano, ha lanciato un duro attacco contro Francesco Dolci, l’uomo che sostiene di essere stato l’ex fidanzato della figlia. «Non sono mai stati insieme», ha dichiarato la donna, accusandolo di essersi appropriato della cagnolina Bianca, il Chihuahua di Pamela, e di non volerla restituire nonostante l’animale sia malato. L’accusa è arrivata attraverso un messaggio letto in diretta durante il programma Mediaset Dentro la Notizia. «Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine», ha detto la madre della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
