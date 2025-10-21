Pamela Genini i testimoni dell’incubo | Con Soncin un rapporto tossico Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – In mattinata la riunione operativa in procura tra pm del Quinto dipartimento, Squadra Mobile, Volanti e capo della polizia giudiziaria, a seguire le testimonianze dell’ex fidanzato di Pamela Genini, non Francesco, quello che chiamò la polizia la notte del massacro della 29enne, quello fu ascoltato subito, ma Andrea, il ragazzo che con lei aveva avuto una relazione sentimentale fino a dicembre del 2023. Nel pomeriggio, fino alla tarda serata, sono state sentite le due migliori amiche di Pamela e la ex moglie di Gianluca Soncin, lo spietato assassino che ha ucciso la compagna con oltre trenta coltellate, quattro delle quali mortali al petto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pamela genini i testimoni dell8217incubo con soncin un rapporto tossico nei cellulari si cercano le prove della premeditazione

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, i testimoni dell’incubo: “Con Soncin un rapporto tossico”. Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione

Altre letture consigliate

pamela genini testimoni dell8217incuboPamela Genini, i testimoni dell’incubo: “Con Soncin un rapporto tossico”. Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione - In Procura le due migliori amiche e il ragazzo con cui era legata fino a dicembre 2023 confermano i soprusi. Scrive ilgiorno.it

pamela genini testimoni dell8217incuboPamela Genini, con Gianluca Soncin un «rapporto tossico»: il racconto degli amici della vittima e dell'ex moglie del killer - Quella fra Pamela Genini e il suo assassino Gianluca Soncin era un rapporto «tossico» fatto di violenze, soprusi e prevaricazioni. Da msn.com

pamela genini testimoni dell8217incuboFemminicidio di Pamela Genini: la testimonianza choc dell’ex fidanzato - L’ex fidanzato di Pamela Genini racconta al telefono le minacce e le violenze subite da Pamela prima del femminicidio. Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Testimoni Dell8217incubo