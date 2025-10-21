Pamela Genini i testimoni dell’incubo | Con Soncin un rapporto tossico Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione

Milano – In mattinata la riunione operativa in procura tra pm del Quinto dipartimento, Squadra Mobile, Volanti e capo della polizia giudiziaria, a seguire le testimonianze dell’ex fidanzato di Pamela Genini, non Francesco, quello che chiamò la polizia la notte del massacro della 29enne, quello fu ascoltato subito, ma Andrea, il ragazzo che con lei aveva avuto una relazione sentimentale fino a dicembre del 2023. Nel pomeriggio, fino alla tarda serata, sono state sentite le due migliori amiche di Pamela e la ex moglie di Gianluca Soncin, lo spietato assassino che ha ucciso la compagna con oltre trenta coltellate, quattro delle quali mortali al petto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini, i testimoni dell’incubo: “Con Soncin un rapporto tossico”. Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione

