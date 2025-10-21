Pamela Genini era terrorizzata da Gianluca Soncin minacciava lei e la sua famiglia La testimonianza dell' ex fidanzato Francesco

«Le parlavo sempre, ero sempre in contatto con lei, le dicevo di denunciarlo, ma lei non lo faceva perché aveva paura, perché lui minacciava lei e la sua famiglia, era. 🔗 Leggi su Leggo.it

