Pamela Genini era terrorizzata da Gianluca Soncin minacciava lei e la sua famiglia La testimonianza dell' ex fidanzato Francesco

«Le parlavo sempre, ero sempre in contatto con lei, le dicevo di denunciarlo, ma lei non lo faceva perché aveva paura, perché lui minacciava lei e la sua famiglia, era terrorizzata». «Pamela Genini era terrorizzata da Gianluca Soncin, minacciava lei e la sua famiglia». La testimonianza dell'ex fidanzato Francesco

Le urla nel corridoio, la richiesta d'aiuto, poi la violenza improvvisa e brutale. Secondo il racconto di un vicino, Pamela Genini è stata trascinata per i capelli dal compagno all'interno dell'appartamento, dove è poi avvenuta l'aggressione mortale.

Pamela Genini uccisa dall'ex: da martedì la camera ardente. I pm sentono i testimoni del femminicidio: «L'ultimo colpo al collo»

