Villa d’Almè (Bergamo), 21 ottobre 2025 – Alla camera ardente di Pamela Genini per tutto il pomeriggio è stato un costante viavai di conoscenti e amici, che hanno portato un fiore e cercato di dare parole di conforto ai familiari. BERGAMOVILLA D'ALME'==APERTA LA CAMERA ARDENTE PER PAMELA GENINI==DA SX LA MMA UNA SMIRNOVA, LA NONNA MATERNA ED IL COMPAGNO DELLA MAMMAFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Il feretro della ventinovenne è in rovere bianco, sormontato da rose candide: tanti i fiori all'interno e all'esterno della casa del commiato (alcuni anche con il simbolo dell'infinito disegnato sulle nastrine), dove il Comune di Villa d'Almè ha anche predisposto un servizio con i volontari dell'Associazione nazionale carabinieri e della Protezione civile, oltre che della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, a Villa d’Almé l’abbraccio degli amici d’infanzia