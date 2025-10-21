Pamela aperta la camera ardente a Villa d’Almè
La salma di Pamela Genini, la 29enne bergamasca uccisa a Milano a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, è arrivata intorno alle 12:30 alla Casa Funeraria Dadda-Boffelli di Villa D’Almè. La camera ardente aprirà a partire dalle 15 fino alle 20, poi tutti i giorni dalle 8:30 alle 20 fino ai funerali che verranno celebrati venerdì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Strozza. Alle 13:30 l’arrivo di mamma Una e della nonna materna. All’esterno sono stati appoggiati mazzi di fiori in suo ricordo. Il corpo della 29enne giace in una bara bianca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Uno striscione con la scritta «Per Pamela e per tutte» ha aperto il corteo, mentre da un palazzo è comparso un grande drappo con le parole: «Il possesso uccide».
Per fermare #femminicidi come quello di Pamela Genini non servono altre leggi ma una rete di persone, dove è possibile, che si stringe intorno alle possibili vittime.
