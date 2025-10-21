Pamela anche Bergamo apre un’indagine

IL CASO. Si vuol capire se si poteva applicare il codice rosso per la 29enne. Da martedì 21 ottobre la camera ardente a Villa d’Almè solo per familiari e amici, venerdì 24 i funerali. Un ex fidanzato: «La vidi trasandata e con lividi sulle braccia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

