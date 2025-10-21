Pamela anche Bergamo apre un’indagine
IL CASO. Si vuol capire se si poteva applicare il codice rosso per la 29enne. Da martedì 21 ottobre la camera ardente a Villa d’Almè solo per familiari e amici, venerdì 24 i funerali. Un ex fidanzato: «La vidi trasandata e con lividi sulle braccia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Uno striscione con la scritta «Per Pamela e per tutte» ha aperto il corteo, mentre da un palazzo è comparso un grande drappo con le parole: «Il possesso uccide».
Femminicidio Pamela."Perché il codice rosso non ha funzionato?" La Procura di Bergamo sta indagando per far luce su quanto accaduto in ospedale a Seriate il 4 settembre 2024, giorno in cui Pamela si fece visitare dopo un'aggressione da parte di Soncin.