Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | tutto facile nell’anticipo dell’infrasettimanale per Pro Recco e RN Savona

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue senza interruzioni il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Neanche due giorni di stop e subito in acqua: da sabato a martedì, si apre il quarto turno, quello infrasettimanale, con due anticipi che vedono impegnate due delle prime della classe. L’ RN Savona resta a punteggio pieno imponendosi in casa per 23-13 sulla Roma Vis Nova, sfruttando il solito Pietro Figlioli, top scorer a quota 4 assieme a Luca Damonte. Tiene il passo dei corregionali anche la Pro Recco che in trasferta domina 23-7 sulla Canottieri Napoli, cinque le reti per Ciccio Condemi. Domani gli altri cinque match con l’AN Brescia che proverà a tornare in vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

