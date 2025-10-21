Palestra nuova altro flop | alunni costretti al trasloco dopo due giorni di test

MELZO Palestra di via De Amicis campionessa "di rogne", usata due volte e per metà e nuovamente chiusa. Gli studenti delle scuole, cui era stato accordato l’utilizzo “in anteprima“ della struttura riqualificata per la normale ora di educazione fisica, sono stati già "traslocati" al centro sportivo. La polemica impazza. Ma dal Comune una sottolineatura: "Il cronoprogramma non cambia di un millimetro – così l’assessore ai Lavori pubblici Lino Ladini –: a fine ottobre, come avevamo detto, la struttura sarà aperta: alle scuole, e anche alle società sportive". L’ennesimo problema, in coda ai precedenti, si è presentato nei giorni scorsi, quando, dopo due giorni di utilizzo da parte della scuola è stato evidenziato un sollevamento della pavimentazione in linoleum in due punti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

