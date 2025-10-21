Palermo il Teatro Massimo apre la Stagione 2025-2026 con Aleko e Pagliacci
Il Teatro Massimo di Palermo inaugura venerdì 21 novembre 2025 alle 19:00 la Stagione 2025-2026 con un dittico d’opera che mette a confronto il verismo russo e quello italiano: Aleko di Sergej Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Le due opere, composte a un anno di distanza l’una dall’altra, condividono l’intensità dell’atto unico e affrontano temi universali legati alla natura umana, come gelosia, violenza e femminicidio, annullando la distanza tra finzione teatrale e realtà contemporanea. La direzione musicale è affidata al Maestro Francesco Lanzillotta, che torna sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
