palermo il teatro massimo apre la stagione 2025 2026 con aleko e pagliacci

Il Teatro Massimo di Palermo inaugura venerdì 21 novembre 2025 alle 19:00 la Stagione 2025-2026 con un dittico d’opera che mette a confronto il verismo russo e quello italiano: Aleko di Sergej Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Le due opere, composte a un anno di distanza l’una dall’altra, condividono l’intensità dell’atto unico e affrontano temi universali legati alla natura umana, come gelosia, violenza e femminicidio, annullando la distanza tra finzione teatrale e realtà contemporanea. La direzione musicale è affidata al Maestro Francesco Lanzillotta, che torna sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

