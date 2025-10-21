Palermo curtigghiara | un tour by night per i veri appassionati di storia

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 Ottobre alle 21:30, un tour by night per i veri appassionati di storia che vi svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Partiremo dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere Piazza della Vergogna, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Palermo Curtigghiara Tour By