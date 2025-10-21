palagerundium di casirate due proposte per il futuro della struttura

Casirate d’Adda. Si è chiusa lunedì, a mezzogiorno, la manifestazione di interesse per il project financing del Palagerundium: la tensostruttura di proprietà comunale che ogni estate ospita la Gerundium Fest e che il Comune punta a trasformare in un’area feste stabile coinvolgendo operatori privati e senza costi per le casse pubbliche. Due i progetti presentati che, ora, sono al vaglio dell’amministrazione: uno è stato depositato dagli attuali organizzatori della Gerundium Fest, l’altro, invece, da una società della provincia di Como, già operante nel territorio della Bassa. Intanto, ha preso il via una manifestazione di interesse anche per il centro sportivo di via Locatelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

