Paky annuncia il nuovo singolo HD in arrivo l’album

Ad anticipare il tanto atteso disco del rapper Paky, arriva il singolo HD, ecco di cosa parla. Dopo mesi di silenzio, come un fulmine a ciel sereno, Paky dichiara: l’album è pronto. Ad anticipare il tanto atteso disco del rapper, arriva il singolo HD (Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 24 ottobre. Questa volta un filo invisibile lega Gangsta Shit, il brano con cui ha aperto il suo 2025, alla prossima traccia, nella strada che porterà al suo nuovo progetto. Nel finale del video con Simba La Rue, infatti, quando tutto sembra concluso, la scena cambia colore: l’oscurità prende il sopravvento e lo sfondo diventa bianco e nero, ed è da lì che parte un anticipazione di quello che sarà HD. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

